Stranger Things 4 Volume 2: nel primo episodio inedito un omaggio a un film horror cult

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 di Stranger Things 4 è composto da due episodi inediti e nel primo disponibile oggi su Netflix, intitolato Papa, c’è un divertente omaggio a un film horror.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Quando la narrazione riprende, il gruppo di giovani protagonisti che si trovano a Hawkins cercano di capire come affrontare Vecna, dopo le rivelazioni compiute a Nancy.

Eddie suggerisce di andare ad acquistare armi, munizioni e tutto il necessario per provare a sconfiggere il villain. Per poter arrivare al punto vendita bisogna però prendere una macchina e spostarsi, obbligando quindi il personaggio interpretato da Joseph Quinn a ideare un modo per non essere riconosciuto avventurandosi all’esterno.

Dopo aver chiesto a Max se per caso ha una travestimento da prestargli, Eddie viene mostrato mentre si sposta verso il veicolo da rubare mentre indossa l’iconica maschera di Michael Myers, il killer della saga di Halloween ideata da John Carpenter.

Ecco il divertente omaggio al cult horror:

