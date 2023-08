Dan Trachtenberg ha parlato del suo impegno alla regia di un episodio della stagione 5 di Stranger Things rivelando che l’ultimo capitolo della storia ideata dai fratelli Duffer è “rock and roll” dall’inizio alla fine.

Il regista, intervistato da Variety, ha raccontato:

Ho letto il mio episodio e lo stavo preparando prima dello sciopero. Posso dirvi che è fantastico. Non ho realmente mai fatto un episodio di uno show televisivo. Sono bloccato nel realizzare pilot e film, ma Stranger Things è un laser nel mio cuore. I fratelli Duffer sono incredibili e abbiamo così tanto in comune. Con questa che sarà l’ultima stagione e sentendo un po’ di quello che potrebbe essere un episodio che avrei l’opportunità di realizzare, mi sono entusiasmato.

Trachtenberg ha aggiunto:

Non penso che Stranger Things faccia parte di una categoria di stagioni televisive come Game of Thrones in cui il pilot è fantastico, rallenta, e poi gli ultimi due episodi sono la grande battaglia. Posso dirvi, e facendo riferimento anche ad altre stagioni, che questo è rock and roll per tutta la stagione.