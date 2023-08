Stranger Things si concluderà con la stagione 5 e Millie Bobby Brown, intervistata da Women’s Wear Daily, ha commentato l’esperienza vissuta e parlato di come sta affrontando l’avvicinarsi della fine della storia creata dai fratelli Duffer.

L’interprete di Undici ha dichiarato:

Penso di essere pronta ed è stato un immenso fattore in parte della mia vita, ma è come diplomarsi al liceo, come essere all’ultimo anno di scuola.