Durante un’ospitata al podcast di iHeart I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario, Jamie Campbell Bower ha parlato brevemente di Stranger Things 5.

GUARDA – Stranger Things 5: le foto dal set mostrano degli spoiler sul ritorno di un personaggio

Il volto di Vecna non si è sbilanciato particolarmente, ma ha preannunciato qualcosa di ancora più forte della quarta stagione.

“Se pensavate che la scorsa stagione fosse folle, questa stagione è fuori controllo, selvaggia, pazzesca” ha commentato. “Dico sul serio. È completamente fuori di testa, completamente“.

Cosa ne pensate e quanto attendete Stranger Things 5? Ditecelo nei commenti! Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili