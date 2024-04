Linda Hamilton, star della saga di Terminator, ha parlato del suo coinvolgimento nell’ultima stagione di Stranger Things, la numero 5.

L’attrice ha ricordato che ha lavorato per il piccolo schermo fin dagli anni ’80, potendo quindi notare i cambiamenti effettuati nel settore. Linda ha sottolineato:

Le cose ora stanno cambiando più velocemente rispetto a quanto abbiano mai fatto nella storia di Hollywood, per quanto riguarda il prodotto e lo streaming, e sono stati creati così tanti nuovi lavori grazie a quello che possiamo girare. Le persone che sono specialiste in lenti a contatto o in unghie quando fai show come Claws, o coordinatori di intimità e tutta la preparazione legata alla sensibilità, le risorse umane, e poi ci sono le riprese, gli effetti speciali e il Volume per tutti quegli aspetti, che è ora come accade a Stranger Things. Penso: ‘Che cavolo? Dove sono?’. Pensi che faremo una scena e poi senti ‘palla e grafico’, ed è qualcosa legato alla magia degli effetti speciali che arrivano e fanno alla fine di ogni ciak.

Hamilton non si è però sorpresa perché ha visto molte fasi diverse riguardanti i progressi della tecnologia e ha svelato che è interessante osservare quanto accade e continuare a imparare:

Sto impazzendo cercando di leggere il calendario per gli impegni di Stranger Things. Non mi era mai capitato di dare un’occhiata e dire: ‘Non ho idea di cosa voglia dire. Che cosa è 501 punto B parte 2?’. Mi hanno mandato calendari e non li riesco ancora a capire. Ho bisogno di un’intera persona che mi spieghi il nuovo mondo.

Avere un ruolo in Stranger Things ha suscitato in Linda la sensazione di avere finalmente un ruolo significativo:

Non che mi sentissi dimenticata, ma stavo realmente parlando di smettere di recitare, non perché non ci sia abbastanza da fare, ma perché sono semplicemente stanca di parti da dura. La mia anca mi fa male da un paio di anni e ho pensato: ‘Sono semplicemente stanca di essere dura e voglio poter fare dei piani e assicurarmi di essere presente’ perché gli attori non possono mai essere presenti quando dicono che ci saranno. Quindi mi ero lamentata con il mio agente. Mi stavo preparando per la stagione 3 di Resident Alien e ho detto: ‘Amico, non so nemmeno se ci arriverò. Mi fa male’. E ha risposto: ‘Oh, non lo dici davvero’. Quando ho parlato di ritirarmi, due settimane dopo circa, il team di Stranger Things l’ha chiamato e ha chiesto: ‘Linda Hamilton sarà disponibile da giugno a giugno?’. E ha risposto ‘Sì’. Non me lo ha nemmeno chiesto.

La star ha ammesso:

Ritornerei in attività per girare Stranger Things, sì. E penso che mi darà altri 15 minuti di fama con un nuovo pubblico, ed è fantastico.

Linda ha spiegato che non ripensa agli anni ’80, durante i quali si svolgono gli eventi della serie dei fratelli Duffer, pensando che fosse un’epoca fantastica e che consiglia ai giovani attori di non recitare mai in un film ambientato in quell’epoca a causa dei look, delle acconciature, e di altri dettagli. L’attrice ha però aggiunto:

Ora è un mondo diverso. Ho superato gli anni ’80 e li ricordo a mio modo. Non li considero un periodo così grandioso. Le persone pensano agli anni ’50 come la fine del tempo dell’innocenza come esseri umani prima di ogni cosa, ma se lo diciamo parlando degli anni ’80, in futuro lo diranno anche del 2024, di come fosse un periodo innocente.

Che ne pensate del fatto che Linda Hamilton avesse pensato di ritirarsi prima di essere coinvolta nella stagione 5 di Stranger Things?

Fonte: The Hollywood Reporter

