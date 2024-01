Sadie Sink è stata fotografata a Londra dopo aver assistito allo spettacolo teatrale ispirato a Stranger Things e gli scatti hanno scatenato i dubbi dei fan riguardanti il destino di Max nella stagione 5, l’ultima della serie.

Il personaggio di Sadie, al termine degli episodi precedenti, ha affrontato Vecna (Jamie Campbell Bower) e attualmente è in coma in ospedale.

Le riprese delle puntate inedite di Stranger Things sono attualmente in corso e l’immagine che ritrae Sadie a Londra ha quindi preoccupato i fan, nonostante la giovane attrice sia presente nella foto condivisa da Netflix e dai fratelli Duffer per annunciare il via al lavoro sull’ultima stagione.

Tra i commenti al post sono infatti in tanti a chiedersi il motivo per cui Sadie non sia ad Atlanta, impegnata sul set, temendo il peggio per Max.

La giovane sarà comunque coinvolta in qualche modo e la sua presenza a Londra potrebbe semplicemente significare che Max resterà in ospedale per qualche episodio, non necessariamente che il suo personaggio morirà nell’ultima stagione.

I fratelli Duffer non hanno ancora rivelato alcun dettaglio riguardante la trama dell’ultima stagione e non resta che attendere eventuali avvistamenti di Sadie Sink ad Atlanta o nuove dichiarazioni del cast e della troupe.

L’attesa per il debutto dell’ultima stagione di Stranger Things su Netflix dovrebbe infatti essere ancora lunga, probabilmente proseguendo fino al 2025.

Che ne pensate della presenza di Sadie Sink allo spettacolo teatrale di Stranger Things a Londra? Siete preoccupati per Max?

Fonte: ScreenRant



