Intervistata a margine della promozione di Inside Out 2, Maya Hawke ha potuto brevemente parlare di Stranger Things 5, chiaramente senza svelare nulla sulla trama concentrandosi più che altro sull’impatto emotivo delle riprese del finale.

L’attrice spiega:

Sta già cominciando a essere straziante, sai? È la fine di un viaggio davvero lungo. Persino più lungo per alcuni dei miei compagni di cast, rispetto a quella che è stata la mia esperienza con la serie. C’è davvero un forte impatto emotivo. Ma come membro del cast arrivata tardi, sento che il mio compito è essere qui per facilitare i loro sentimenti e, semplicemente, essere grata ed entusiasta di averne fatto parte.