Maya Hawke ha parlato della situazione sentimentale di Robin nella stagione 5 di Stranger Things, condividendo la sua reazione all’idea che il suo personaggio abbia una fidanzata nei nuovi episodi.

La storia si era infatti interrotta con Robin che preparava dei sandwich insieme a Vickie (Amybeth McNulty), per cui aveva una cotta, mentre le giovani aiutavano gli abitanti di Hawkins dopo le conseguenze delle azioni di Vecna.

L’attrice, intervistata da Yahoo! Entertainment, ha infatti dichiarato:

Maya tema però che questo nuovo elemento della vita di Robin possa togliere spazio all’amicizia con Steve (Joe Keery):

Attualmente la produzione della quinta stagione è in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha portato a rimandare l’inizio delle riprese delle puntate inedite.

I fratelli Duffer non hanno inoltre rivelato nessun dettaglio riguardante il futuro dei personaggi e, in precedenza, Maya aveva dichiarato:

Mi piacerebbe morire e avere il mio momento da eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come ogni altro attore sarebbe felice di fare. Ma amo il modo in cui i fratelli Duffer amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono in modo così meraviglioso, per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso che sia una qualità meravigliosa che hanno e non vorrei che la perdessero.