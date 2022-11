Stranger Things 5: Millie Bobby Brown commenta le teorie dei fan su Eddie

I fan di Stranger Things si stanno chiedendo da tempo se Eddie, il personaggio interpretato da Joseph Quinn che ha conquistato il cuore degli spettatori, tornerà in qualche modo nella stagione 5 e Millie Bobby Brown ha ora affrontato la questione.

Rispondendo alla domanda riguardante una possibile apparizione del giovane, che ha tragicamente perso la vita nel season finale, riportato in “vita” per sostenere Vecna, l’interprete di Undici ha dichiarato:

Millie ha poi parlato della scelta di uccidere dei personaggi nella serie creata dai fratelli Duffer:

La giovane star ha ammesso che vorrebbe rivedere in scena Papa nell’ultima stagione, ribadendo che non sa ancora nulla:

Non so realmente nulla. Le persone dicono ‘Oh, non puoi dire nulla, per non rovinare la visione’. Io rispondo ‘Oh, vorrei poter rovinarti la visione,’ ma non so realmente nulla. Non mi dicono nulla. Potreste controllare il mio telefono. Non mi scrivono mai. Non mi dicono niente perché sanno che vengo intervistata e che mi lascerei sfuggire le cose importanti.