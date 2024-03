Millie Bobby Brown ha ammesso che sarà difficile dire addio al personaggio di Undici con la stagione 5 di Stranger Things, l’ultima della serie creata dai fratelli Duffer.

La giovane star, intervistata da Collider, ha spiegato:

Sono davvero emozionata e mi lego ai personaggi.

Millie ha aggiunto:

Mi sono fatta il tatuaggio dedicato a Undici e sento sempre che ci sarà qualcosa di lei con me, e penserò sempre a lei come punto di riferimento. Ovviamente, voglio crescere come attrice e persona, ma, ovviamente, quella sarà sempre la mia casa e le radici di chi ero e chi sono.

L’interprete di Undici, come previsto, non ha potuto rivelare alcun dettaglio su quello che accadrà nell’ultimo capitolo della storia dei giovani abitanti di Hawkins.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

