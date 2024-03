Paul Reiser ha parlato della stagione 5 di Stranger Things spiegando perché non può rivelare alcun dettaglio di quanto accadrà negli episodi.

L’interprete del Dottor Sam Owens, intervistato da ComicBook, ha dichiarato che non può dire chi perderà la vita negli ultimi episodi:

No, non posso dirlo! Non posso perché non lo so. Dovrete guardare gli episodi.

Reiser non può nemmeno confermare la sua eventuale presenza:

Se ve lo dicessi, un proiettile… Vedete una piccola luce rossa puntata su di me qui? C’è qualcuno che ci osserva in ogni momento.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Paul Reiser sulla stagione 5 di Stranger Things?

