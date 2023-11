Lo sciopero degli attori indetto da SAG-AFTRA è ormai giunto alla sua conclusione e le riprese della stagione 5 di Stranger Things, l’ultima a essere prodotta, sembra stiano per iniziare dopo numerosi posticipi.

Nonostante Netflix non abbia comunicato ufficialmente una data prevista per i primi ciak, gli sceneggiatori hanno da tempo completato gli script.

Il cast dello show ideato dai fratelli Duffer potrebbe quindi iniziare il lavoro sulle puntate inedite prima della fine del 2024 e continuare nei mesi successivi.

Secondo le fonti del sito Deadline, Stranger Thing sarà uno dei primi show a rientrare in fase di produzione.

