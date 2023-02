Stranger Things: Chase Stokes, star di Outer Banks, ricorda la disastrosa audizione per il ruolo di Steve

Chase Stokes ha rivelato di aaver perso il ruolo di Steve Harrington in Stranger things, poi assegnato a Joe Keery.

L’attore ha ammesso:

Ho dimenticato tutte le battute e ho assolutamente buttato via la mia audizione. Ho guidato otto ore da Atlanta per tornare a Orlando rimpiangendo ogni momento della mia vita per colpa di quanto accaduto.

Chase ha però ricordato:

Ma i fratelli Duffer hanno deciso di scrivermi una parte per farmi apparire comunque nello show.

I creatori della serie gli hanno infatti affidato il ruolo di Reed, che viene brevemente mostrato in una scena con Jonathan Byers (Charlie Heaton).

Stokes ha ammesso che sarebbe stato felice di avere qualche battuta, ma nonostante tutto è stato enormemente grato per l’opportunità che ha dato il via alla sua carriera.

La star di Outer Banks ha inoltre sottolineato:

Joe Keery è un’assoluta leggenda ed è così incredibile nel ruolo di Steve Harrington… Sono super orgoglioso di lui, ho avuto modo di parlarci un po’ nel corso degli anni.

Stokes ha voluto ringraziare i fratelli Duffer per aver dato il via alla sua carriera e ha dichiarato di essere felice che Outer Banks e Stranger Things siano entrambe prodotte da Netflix.

