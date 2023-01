Stranger Things, Finn Wolfhard: “Sarebbe ridicolo andare oltre la quinta stagione”

La stagione 5 di Stranger Things sarà l’ultima e Finn Wolfhard ha commentato la situazione dichiarando che sarebbe ridicolo andare oltre.

L’interprete di Mike, in un’intervista a Uproxx, ha infatti condiviso quello che prova nell’avvicinarsi alla fine della storia ideata dai fratelli Duffer.

Wolfhard ha dichiarato:

Non sono pronto, ma sono realmente eccitato nell’iniziare a lavorarci perché, dopo aver finito di vedere la stagione quattro, ho pensato ‘Dannazione, torniamo sul set e giriamo ora’. Voglio semplicemente aiutare a concluderla, ma non nel senso che voglio finire l’esperienza. Semplicemente voglio sapere cosa accade. Sono decisamente triste che finisca, ma allo stesso tempo so che è il prossimo capitolo della vita di tutti che deve accadere.

Finn ha poi aggiunto:

Inoltre per me, se Stranger Things andasse avanti oltre la quinta stagione direi che sarebbe ridicolo. Penso che i fratelli Duffer abbiano ideato, immagino, un epilogo perfetto in cinque stagioni. Non sapevamo nemmeno se ne avremmo avute due. Quindi siamo felici che le persone siano ancora interessate e vogliano vederla. Ma sì, sono entusiasta. La quarta aveva una portata enorme, ma penso che mi piacerebbe che la cinque ritorni maggiormente alle dinamiche della prima, e sia un po’ più contenuta, ma anche gigantesca. Spero che avremo un finale per ogni personaggio che sia soddisfacente per i fan.