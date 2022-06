Stranger Things: i fratelli Duffer sveleranno come hanno ideato la serie in un corso online

I fratelli Duffer metteranno a disposizione le proprie conoscenze riguardanti le serie tv su MasterClass.

La piattaforma offrirà infatti un corso, in arrivo in contemporanea con gli ultimi due episodi della stagione 4 di Stranger Things, in cui si spiega come sviluppare un progetto originale destinato al piccolo schermo.

Le 18 videolezioni avranno una durata totale di 5 ore e 18 minuti e gli studenti potranno accedere alla visione acquistando l’abbonamento annuale a MasterClass al costo di 180 dollari per un anno.

Matt e Ross Duffer riveleranno come hanno ideato Stranger Things partendo dallo sviluppo delle idee, passando per la pianificazione degli archi narrativi e alla creazione dei personaggi come Undici (Millie Bobby Brown) e Hopper (David Harbour). Durante le lezioni verranno mostrati dei documenti inediti legati alle fasi di brainstorming e alla produzione di Stranger Things.

Matt Duffer ha dichiarato:

La nostra classe è per chiunque sogni di raccontare storie come lavoro. Scrivere può essere fantastico, ma allo stesso tempo può sembrare complicato, persino impossibile. Abbiamo trascorso mesi osservando una pagina bianca, senza nessuna idea o sapere da dove iniziare. Ma dopo anni di lotta, finalmente abbiamo sviluppato un processo di scrittura che funziona per noi e che usiamo ogni giorno lavorando a Stranger Things.

Ross Duffer ha aggiunto:

Trovare un processo di scrittura che funziona è un passo enorme nel tuo percorso, ma non l’unico. Cosa accade, come noi, si è cresciuti distanti da Hollywood, senza nessuna connessione? Come riesci a far leggere a qualcuno, figurarsi a comprare, il tuo script? Nel nostro corso ne parleremo. Vi mostreremo come farvi avanti e riuscire a far passare quell’idea dalla pagina allo schermo.

I fratelli Duffer hanno esordito con il thriller psicologico Hidden, che ha ottenuto l’attenzione del filmmaker M. Night Shyamalan, che li ha assunti per firmare alcuni episodi di Wayward Pines. Matt e Ross hanno poi sviluppato quella che sarebbe diventata Stranger Things, serie rifiutata da una dozzina di case di produzione fino a quando Netflix ha dato al progetto il via libera.

Fonte: Variety