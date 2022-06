Stranger Things: i fratelli Duffer modificheranno il compleanno di Will seguendo l’esempio di George Lucas

La stagione 4 di Stranger Things ha scatenato i commenti dei fan dopo che negli episodi è stato compiuto un errore riguardante la data del compleanno di Will, interpretato da Noah Schnapp.

In precedenza era stato svelato che il giovane protagonista era nato il 22 marzo, ma nei nuovi episodi la ricorrenza si svolge in un’altra giornata.

Matt Duffer, intervistato da Variety, ha ora ammesso che stanno considerando l’ipotedi di modificare la scena presente nel secondo episodio facendo dire a Joyce la data del 22 maggio perché la pronuncia si adatterebbe ai movimenti della bocca di Winona Ryder. Il filmmaker ha spiegato che seguiranno l’esempio del creatore della saga di Star Wars che ha compiuto degli aggiustamenti nei film nel corso degli anni:

Saremo noi che affrontiamo la situazione in stile George Lucas.

Il co-creatore di Stranger Things ha ammesso che il fatto che nessuno dei personaggi, tra cui anche Joyce, si sia ricordato del compleanno di Will “è troppo triste”. Matt ha poi sottolineato:

E non ha alcun senso dal punto di vista narrativo. Ma ne stavamo parlando ieri, e penso che modificheremo quell’elemento in stile George Lucas. Lo abbiamo già fatto con cose di cui le persone non sono a conoscenza.

Ross Duffer ha dichiarato che i fan potrebbero rendersi conto di quanto accaduto solo esaminando il materiale:

Se aveste le copie fisiche, i blu-ray e le altre cose, si dovrebbe fare un confronto.

Lo sceneggiatore ha inoltre svelato che sono state compiute delle modifiche anche sugli episodi del Volume 1 della stagione 4 dopo aver inserito gli episodi in catalogo il 27 maggio:

Alcuni degli effetti visivi sono stati cambiati. Non si tratta di aspetti legati alla storia, ma in pratica stai aggiustando le inquadrature. Non penso Netflix abbia mai permesso di effettuare dei cambiamenti durante la prima settimana e persino nel weekend. E abbiamo detto ‘Beh, perché no?’. Mi è stato risposto ‘Ci rende nervosi’. La nostra replica è stata ‘Beh, forse proviamolo questa volta’. Ed è andato tutto bene.

Che ne pensate della scelta dei fratelli Duffer di imitare George Lucas e compiere dei cambiamenti, tra cui la data del compleanno di Will, agli episodi di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sull’universo di Stranger Things grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety