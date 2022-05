La stagione 4 disi avvicina e con essa anche una nuova avventura aintitolata

Come rivelato sul sito ufficiale di Dark Horse Comics, Stranger Things Summer Special punta i riflettori sui vice di Jim Hopper, gli ufficiali Phil Callahan e Calvin Powell, famosi più come spalle comiche che come poliziotti. Anche se pensano di essere degli investigatori, è improbabile che risolvano uno qualsiasi dei misteri che si nascondono a Hawkins: dovranno però provare a sopravvivere alle proprie indagini.

L’autore del fumetto, Keith Champagne, non è estraneo all’universo dei fratelli Duffer, ha scritto infatti anche la miniserie Stranger Things: Science Camp su Dustin e il mistero di un assassino mascherato.

Il team artistico comprende l’artista Caio Filipe, il colorista Dan Jackson e il letterista Nate Piekos. Sebbene nessuna pagina interna sia stata ancora rivelata, ci sono due copertine illustrate da Diego Galindo e Heather Vaughn.

Di seguito potete vedere le copertine ufficiali di Stranger Things Summer Special:

Il Summer Special sembra seguire la tendenza dei fumetti di Stranger Things di espandere lo sviluppo dei personaggi secondari che non hanno avuto tanto tempo per brillare quanto il cast principale della serie. Sulle copertine c’è anche Doris Driscoll, la donna che affermava che c’erano topi con la rabbia nel suo seminterrato e in seguito divenne una delle tante persone possedute dal Mind Flayer.

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

