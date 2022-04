ha annunciato un nuovo POP di, dedicato allo, uno dei protagonisti dello show. Il personaggio nella serie è interpretato da David Harbour, ed è qui rappresentato con la divisa da sceriffo, come accade nella prima stagione.

Il POP fa parte di un diorama in quattro pezzi, dedicato infatti alla prima stagione, di cui erano già stati annunciati i primi tre, con protagonisti Undici (Eleven) il Demogorgone e Will. La scena da ricreare col diorama è quella nel salotto dei Byers, sia nel mondo reale che nel sottosopra e come era facilmente intuibile, l’ultimo pezzo è proprio Hopper. Potete vedere il diorama completo qui sotto:

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: Comic Book