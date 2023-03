Stranger Things: Grace Van Dien si concentrerà sullo streaming per evitare molestie

Grace Van Dien, la Chrissy di Stranger Things, si concentrerà sullo streaming a causa di molestie ricevute nel settore cinematografico

Durante un recente live streaming su Twitch, l’attrice ventiseienne ha confessato di aver avuto delle esperienze orribili, la peggiore delle quali è stata con un produttore cinematografico di cui non ha fatto il nome che le ha proposto un rapporto a tre:

Il nocciolo della questione è che negli ultimi progetti a cui ho lavorato non ho avuto le migliori esperienze con alcune delle persone per cui ho dovuto lavorare. E con lo streaming, posso scegliere con chi uscire, con chi parlare, e via dicendo.

Uno degli ultimi film che ho fatto, uno dei produttori ha assunto una ragazza con cui andava a letto, e poi mi ha proposto un rapporto a tre con loro. Quindi tipo, quello era il mio capo. E poi non l’ho fatto, e ho pianto ed ero così arrabbiata.