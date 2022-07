Pub Choir è un coro amatoriale fondato a Brisbane (Australia) specializzato in cover di hit famose, eseguite con una modalità davvero particolare. Ad ogni evento, la fondatrice del gruppo, Astrid Jorgensen, arrangia una canzone popolare e la insegna al pubblico presente; l’esibizione viene poi filmata e condivisa sui social. Nelle scorse settimane è stata la volta di Running Up The Hill, brano ritornato sulla cresta dell’onda grazie al suo utilizzo in un’importante scena nella quarta stagione di Stranger Things. La performance è stata apprezzata dal pubblico e perfino dalla stessa autrice del brano, Kate Bush, che si è complimentata direttamente con il Pub Choir.

Astrid Jorgensen ha infatti raccontato: “ll mio manager mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Devi tornare a casa, Kate Bush ha mandato una mail. Sono tornata subito indietro, stavo letteralmente correndo su quella collina“, Ecco Il testo completo del messaggio ricevuto:

Caro Brisbane Pub Choir. Sono stata così impegnata che ho avuto solo ora la possibilità di vedervi cantare Running Up The Hill. È assolutamente, assolutamente meraviglioso! Mi piace tantissimo! Grazie a tutti. La cantate davvero magnificamente. Sono incredibilmente toccata dal vostro calore e da tutti i vostri volti sorridenti. Grazie!

Di seguito, il video della cover di Running Up The Hill eseguita dal Pub Choir:

Jorgensen ha inoltre rivelato che, quando lei e il suo team avevano presentato una richiesta di licenza per la cover della canzone agli editori di Bush, aveva ottenuto la risposta che segue: “Buona fortuna, lo chiederemo, ma forse pianificate una canzone diversa“. Solo dieci giorni prima dello spettacolo, Bush ha dato loro il permesso.

Cosa ne pensate della cover di Running Up the Hill di Kate Bush realizzata dal Pub Choir? Ditecelo nei commenti!

Tutte le puntate della quarta stagione di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix. Trovate tutte le ultime novità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Guardian