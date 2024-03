Matthew Modine ha svelato che officerà il matrimonio di Millie Bobby Brown con Jake Bongiovi.

L’interprete del Dottor Martin Brenner nella serie Stranger Things, che Undici chiama Papa nelle puntate, ha svelato ad Access Daily che ha avuto l’idea di essere coinvolto nelle nozze della giovane star.

Matthew ha raccontato:

Ho una di quelle licenze per poter sposare le persone e Millie ha pensato che sarebbe stato grandioso e Jake ha detto che sarebbe un’idea fantastica, quindi ho scritto queste promesse nuziali e hanno amato quello che ho scritto per loro per quando uniranno le mani e diventeranno marito e moglie.