Stranger Things: Millie Bobby Brown svela le sue idee per il finale della serie

L’attrice Millie Bobby Brown, intervistata da Total Film, ha condiviso le sue idee riguardanti gli eventi che potrebbero essere mostrati nell’episodio finale di Stranger Things.

L’interprete di Undici, rispondendo alle domande sull’epilogo dello show, ha raccontato:

Quando starò girando, probabilmente, non saprò nemmeno come finirà. Ne so quanto voi. Sono davvero, realmente, senza alcun indizio e non vogliono che ne parli. Mi lascio sfuggire le cose.

In precedenza l’attrice aveva svelato che vorrrebbe venissero mostrati Undici e Will di nuovo insieme:

Dico cose di quel tipo, ma ho anche detto che vorrei Undici morisse. Non lo so realmente. E inoltre non è una mia scelta. Dico tutte queste cose sottovoce e poi le persone le prendono e le stampano. E penso ‘No, l’ho detto come battuta che volevo si sposasse e lavorasse da Target. Quella era una battuta.’. O forse no? Amerei essere la sceneggiatrice. Renderei l’ultima puntata maggiormente in stile musical… Ma non si fidano di me, e dovrebbero. Fidatevi di me. Posso realizzare il finale di Stranger Thints e sarebbe grandioso. Penso dovrebbe essere come It’s Always Sunny In Philadelphia. Avete mai visto l’episodio musical? Ha bisogno di concludersi in quel modo, con una puntata musical.