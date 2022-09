Stranger Things, Nancy starà con Steve o Jonathan? La risposta di Maya Hawke

Abbiamo già citato alcune dichiarazioni fatte da Maya Hawke in merito a Stranger Things. Nello specifico, nelle settimane e nei giorni scorsi, abbiamo segnalato le sue parole sulla storia d’amore che desidera per la sua Robin in Stranger Things 5 e, più genericamente, di quello che vorrebbe per il suo personaggio nella quinta stagione della serie targata Netflix.

Più di recente, l’attrice figlia d’arte l’attrice ha ammesso che nella serie Netflix ci sono fin troppi personaggi e ha aggiunto che secondo lei Eddie non meritava di morire (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Parlando con Vanity Fair, Maya Hawke ha avuto invece modo di rivelare quella che, secondo lei, potrebbe essere la fine della storia di Nancy, il personaggio interpretato da Natalia Dyer. Nel momento in cui le viene chiesto se Nancy deve finire per stare con Steve (Joe Keery) o Jonathan (Charlie Heaton) spiega, in maniera diretta e sintetica:

Penso che Nancy dovrebbe finire per lavorare fuori da Hawkins, lavorando come reporter.

FONTE: Vanity Fair su YouTube