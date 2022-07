Tra le tante questioni lasciate in sospeso nel finale di Stranger Things 4, una di quelle più scottanti riguarda la situazione sentimentale di Nancy (Natalia Dyer). Durante gli ultimi due episodi, Steve (Joe Keery) la ringrazia per avergli dato una “svegliata” anni prima e le confida che immagina il proprio futuro con sei figli e lei al suo fianco. Al momento, la ragazza sta però ancora con Jonathan (Charlie Heaton) e, quando i due si ricongiungono nel finale, restano insieme.

In un’intervista con Variety, Natalia Dyer ha toccato l’argomento dichiarando che:

È davvero difficile. Non lo so. Sembra che abbia avuto una relazione per un po’, quindi forse ha bisogno di un po’ di tempo per scoprire se stessa. È un po’ complicato. Qualunque cosa accada, spero che lo faccia rimanendo coerente. Personalmente, ho avuto dei dubbi su come l’intera faccenda di Jonathan sia iniziata alle spalle di Steve. Non posso credere che l’abbia fatto. O meglio, posso. Penso solo che ora sia più forte e più sicura di sé. Quindi, qualsiasi cosa decida di fare, la farà per le giuste ragioni.