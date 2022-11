Stranger Things: Nina Dobrev e Shaun White ricreano per Halloween la scena di Max e Vecna

La stagione 4 di Stranger Things ha ispirato Nina Dobrev, la protagonista di The Vampire Diaries, e il fidanzato Shaun White nell’ideare i loro costumi di Halloween.

L’attrice si è infatti trasformata in Vecna, il villain interpretato da Jamie Campbell Bower, mentre il campione olimpico è diventato Max Mayfield, la protagonista che nella serie ha il volto di Sadie Sink.

Nina ha quindi condiviso i video e le foto su Instagram in cui la coppia ricrea l’iconica scena del confronto tra la ragazzina e il suo temibile nemico, accompagnata dalla canzone Running Up That Hill di Kate Bush.

L’attrice, pubblicando i suoi post, ha inoltre sottolineato in modo ironico che sono accadute “strane cose” durante i suoi festeggiamenti di Halloween.

Nina da tempo ha rivelato di essere una grande fan della serie prodotta per Netflix e non è quindi una grande sorpresa che si sia ispirata allo show creato dai fratelli Duffer per festeggiare Halloween.

Che ne pensate del costume di Halloween di Nina Dobrev e Shaun White ispirato a Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie Stranger Things grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram