Ladisarà anche l’ultima per i ragazzi di Hawkins, e il regista e produttore esecutivoha riflettuto sull’importanza del finale.

In una dichiarazione ufficiale, Levy parla di cosa significa portare a termine la storia dopo cinque stagioni:

Non abbiamo mai voluto lasciare cose in sospeso e volevamo raccontare solo tutta la storia che i fratelli Duffer vedevano e sentivano con chiarezza. Quindi è chiaro da un po’ che sanno esattamente dove siamo diretti e questo è l’arco narrativo finale. Non vorremmo andare oltre quella visione. Piuttosto che concentrarmi su quel triste giorno, che avverrà tra chissà quando, alla fine della quinta stagione, riaffermerò ancora una volta ciò che ho detto a tutti ovvero, che è stata una lunga attesa per questa quarta stagione. Ma lo giuro su Dio, il mondo capirà che ne sarà valsa la pena.