Nonostante la stagione 4 dinon sia ancora uscita, è già stato annunciato ufficialmente che la 5 sarà l’

Shawn Levy, produttore esecutivo dello show, ha recentemente svelato ai microfoni di The wrap quando è stato deciso che la stagione 5 avrebbe chiuso la storia di Undici:

Qualche tempo fa. Non ricordo l’ora esatta perché come per tutti, gli ultimi due anni hanno avuto un indicatore temporale tutto loro. Ma lo sapevamo da un po’. Sembra la giusta durata di questa storia particolare con questi personaggi particolari, e vogliamo mantenere lo stesso livello e non prolungarla troppo. Quindi abbiamo una visione e un piano chiari, guidati sempre con la chiarezza della visione dei Duffer Brothers.