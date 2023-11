In occasione della premiere di Stranger Things: The First Shadow, i protagonisti dello spettacolo teatrale sono stati intervistati da Variety.

I tre protagonisti dello spettacolo, Oscar Lloyd, Isabella Pappas e Christopher Buckley hanno dapprima parlato del confronto tra teatro e tv, Lloyd ha infatti sottolineato:

È come essere in un fottuto film d’azione, come essere in un episodio di “Stranger Things”, ma lo fai dal vivo ogni sera. È qualcosa di così energico e frenetico tipo le montagne russe. Ci sono volute molte prove prima di arrivare al design che vedrete nello spettacolo. C’è quel tipo di sensazione inquietante.

Buckley aggiunge:

Con la televisione si può avere un certo grado di separazione. Ma con questo, ci sei dentro. Non puoi scappare.

Durante le audizioni, gli attori non sapevano per chi stavano facendo il provino, e hanno saputo solo dopo che sarebbero stati le versioni giovani di Hopper, Joyce e Bob (interpretati nella serie da David Harbour, Winona Ryder e Sean Astin). Lloyd ha ricordato quei giorni:

I registi il primo giorno dei workshop ci hanno detto: “Non siamo interessati alle imitazioni”. Volevano che interpretassimo i personaggi a modo nostro.

Pappas, che interpreta Joyce, ha trovato la cosa particolarmente difficile dato che è una grande ammiratrice di Winona Ryder:

Ho riguardato di nuovo tutto ‘Stranger Things’, e mi ha spaventato perché stavo guardando Winona Ryder e pensavo: ‘Non posso avvicinarmi neanche lontanamente a interpretare questo personaggio come fa lei’.

Il casting è una sorta di seconda occasione, dato che aveva fatto un provino per il ruolo di Max (Sadie Sink) nella serie TV quasi dieci anni fa:

All’audizione ho pensato: ‘Questa è la mia seconda possibilità. Devo farcela’. Adoro lo show, quindi è fantastico poterci lavorare, e mi identifico molto con Joyce, quindi è perfetto per me interpretarla.

Interpretando la versione più giovane di qualcuno amato come Hopper, Lloyd aggiunge:

È un processo interessante, perché è raro avere un materiale di partenza così ampio per lavorare su un personaggio – ed è ancora più raro che il materiale di partenza sia il personaggio ormai adulto… Quindi devi invertire la rotta e pensare: ‘Com’era questa persona 20 anni prima che tu sapessi tutte queste cose su di lui?’

Ma Lloyd spera che lo spettacolo teatrale mostri agli spettatori una dimensione completamente nuova del personaggio:

Quando incontri Jim nella prima stagione, è piuttosto traumatizzato e danneggiato dalla morte di sua figlia, è una specie di alcolizzato, ha i suoi problemi con la droga. Anche se questi aspetti sono ancora presenti, per me era importante vedere un lato diverso di Jim nello show teatrale. Ha 18 anni, questo è prima che abbia attraversato quel trauma, quindi speriamo di vedere una versione un po’ più felice ed estroversa di Jim.

Lo spettacolo andrà in scena al Phoenix Theatre di Londra dal 17 novembre 2023 al 25 agosto 2024.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO

Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni regolari. L’auto del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile… e le ombre del passato sono ovunque.

Portata in vita da un team creativo pluripremiato, che porta la narrazione teatrale e l’arte scenica in una dimensione completamente nuova, questa avvincente avventura riporterà il pubblico all’inizio della storia di Stranger Things – e potrebbe contenere la chiave per comprendere il finale della storia.

Stranger Things: The First Shadow di Kate Trefry è prodotto da Netflix e Sonia Friedman Productions. La storia originale è dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Kate Trefry, ed è basata sulla serie Netflix Stranger Things creata dai fratelli Duffer, che sono anche produttori creativi. 21 Laps Entertainment è produttore associato.

Il cast dello spettacolo è composto da Shane Attwooll (Chief Hopper), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Chase Brown (Lonnie Byers), Christopher Buckley ( Bob Newby), Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Alan Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Oscar Lloyd (James Hopper Jr.), Louis McCartney (Henry Creel), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Matthew Pidgeon (Preside Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Yount), Patrick Vaill (Dottor Brenner), Lauren Ward (Virginia Creel), Ella Karuna Williams (Patty Newby) e Anika Boyle, Faith Delaney e Imogen Turner (che si alternano nel ruolo di Alice Creel); con Tricia Adele-Turner, Lauren Arney, Samuel Baxter, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Lydia Fraser, Isaac Gryn, Mark Hammersley, Benjamin Lafayette, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Tiana Simone, Danny Sykes e Meesha Turner.

Stranger Things: The First Shadow è scritto da Kate Trefry, diretto da Stephen Daldry con il co-regista Justin Martin. Con la scenografia di Miriam Buether, costume design di Brigitte Reiffenstuel, lighting design di Jon Clark, sound design di Paul Arditti, composizione musicale originale, orchestrazione, arrangiamenti e supervisione di D.J. Walde, illusions design ed effetti visivi di Jamie Harrison e Chris Fisher, video design ed effetti visivi di 59 Productions, coreografie di Coral Messam, movement direction di Lynne Page, hair & makeup design di Campbell Young Associates. Il direttore tecnico è Gary Beestone per Gary Beestone Associates, la supervisione degli oggetti di scena è di Mary Halliday, la consulenza sulla pronuncia è di William Conacher, Kev McCurdy si occupa delle scene di azione, il casting è di Jessica Ronane Casting CDG e di Charlotte Sutton CDG e la consulenza internazionale sul casting è di Jim Carnahan.

Creata dai fratelli Duffer, Stranger Things ha debuttato nel luglio 2016 ed è diventata rapidamente una delle serie televisive Netflix più popolari di sempre, con la sola quarta stagione che ha raggiunto oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Radicata nella nostalgia degli anni ’80, ha contribuito al ritorno di prodotti della cultura pop del decennio in occasione dell’uscita di ogni nuova stagione, inclusi i waffle Eggo e la New Coke. Più di recente, la serie ha dato nuova vita al brano di Kate Bush “Running Up That Hill”, che ha aumentato gli ascolti su Spotify ed è entrata nella top 10 della classifica Billboard Hot 100 per la prima volta nei suoi 38 anni di storia. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 premi in tutto il mondo, tra cui gli Emmy e lo Screen Actors Guild Award per la straordinaria interpretazione di un cast in una serie drammatica, ed è stata nominata per oltre 230 premi.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili