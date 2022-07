Stranger Things: The Upside Down, CMON pubblicherà il gioco da tavolo nel 2023!

La CMON pubblicherà un gioco da tavolo basato sul successo di Netflix Stranger Things. Secondo quanto riportato dalla stessa CMON Games, Stranger Things: The Upside Down verrà pubblicato nel 2023. Il gioco è stato progettato da Rob Daviau, il designer di Pandemic: Legacy, Cthulhu: Death May Die e Return to Dark Tower. Stranger Things: The Upside Down è un gioco cooperativo in cui i giocatori cercano di salvare Hawkins dal Sottosopra. Durante il video di annuncio del gioco (fatto durante il Summer Spectacular di Dice Tower), Daviau ha fatto sapere che i fratelli Duffer hanno già giocato al nuovo gioco. Ulteriori dettagli su Stranger Things: The Upside Down saranno resi noti l’anno prossimo.

Stranger Things: The Upside Down è il secondo grande annuncio fatto da CMON nelle ultime settimane. L’editore di giochi da tavolo aveva annunciato anche un nuovo gioco di Dune che contrappone i Fremen agli Harkonnen che occupano Arrakis. Dune: War for Arrakis è particolarmente interessante perché è stato progettato da Francesco Nepitello e Marco Maggi, due dei designer che hanno realizzato il grande successo War for the Ring. Nepitello ha sottolineato che Dune: War for Arrakis utilizzerà alcune delle stesse meccaniche di War for the Ring e conterrà anche un mostro Sandworm.

Molti altri giochi da tavolo di Stranger Things sono usciti o usciranno quest’anno, sfruttando così la crescente visibilità che la serie ha ottenuto grazie all’uscita della quarta stagione. Una versione di Monopoly di Stranger Things pubblicata all’inizio dell’anno ha attirato alcune critiche per aver spoilerato elementi chiave della stagione, mentre un party game di Asmodee metterà i giocatori uno contro l’altro per scoprire chi è controllato dal Mind Flayer.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.