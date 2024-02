Studio Bones, lo studio dietro My Hero Academia e molti altri anime di successo, celebra il suo 25° anniversario con una nuova docuserie.

Per celebrare l’anniversario, lo studio pubblicherà una docuserie in quattro parti esclusiva per Crunchyroll. Si tratta di una collaborazione tra Crunchyroll e la compagnia di produzione francese DeltaRocket,e si intitola BONES 25: DREAMING FORWARD. Le quattro parti invece si chiamano “The History of Bones”, “Style and Originality”, “Successful Adaptation”, e “Metallic Rouge: The Future of Bones”.

Le prime due parti sono già disponibili nel catalogo di Crunchyroll. La docuserie si concentra nell’evidenziare l’impatto che Studio Bones ha avuto nel corso degli anni. La terza parte si concentrerà probabilmente sugli adattamenti di successo come Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Mob Psycho 100 e My Hero Academia.

Che ne pensate? Guarderet eil documentario di Studio Bones? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant