Jesse Armstrong, il creatore della serie, ha commentato gli eventi mostrati nell’episodio finale della serie Succession, intitolato With Open Eyes.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete spoiler!

Nell’ultimo capitolo della storia è stato svelato che è Tom Wambsgans il nuovo CEO di Waystar-Royco dopo l’acquisizione della società da parte di Lukas Matsson e della sua GoJo.

Shiv ha infatti cambiato idea all’ultimo minuto, permettendo così l’accordo che ha portato all’esclusione di Kendall e Roman e ha fatto ottenere a suo marito l’ambito ruolo.

Armstrong, nella featurette Controlling the Narrative disponibile in streaming su MAX, ha spiegato:

Jesse ha inoltre commentato quanto accaduto a Shiv, Roman e Kendall dopo che nessuno di loro è diventato l’erede di Logan. Il creatore della serie ha sottolineato:

Ho pensato a tutte le loro storie. Sapete, non finiscono. Andranno avanti. Ma è quella specie di situazione in cui questo show perde interesse in loro perché hanno perso ciò che volevano, ovvero la successione, ovvero il premio che il padre offriva. In un modo riduttivo e brutale, Roman finisce esattamente dove era all’inizio. Lui è ancora quella persona. E forse avrebbe potuto essere un idiota playboy con qualche orribile istinto e qualche battuta piuttosto divertente. Avrebbe potuto rimanere in quel bar, essere quel tizio e direi che questa è stata una piccola deviazione nella sua vita. Shiv è ancora in gioco, direi, in una situazione piuttosto terrificante, congelata e sterile emotivamente. Ma ha questa specie di non vittoria, non sconfitta. Ci sarà del movimento per lei. C’è ancora molto da mettere in atto, ma quella è la situazione in cui lasciamo la sua storia. E penso sarà difficile per loro progredire, emotivamente, considerando le cose che si sono detti.