Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio della stagione 4, che sarà l’ultima, di Succession ha mostrato a sorpresa una morte importante che avrà sicuramente delle conseguenze sulle ultime sette puntate della serie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si assiste infatti alla morte di Logan Roy, interpretato da Brian Cox, dopo essere salito a bordo di un jet privato per andare a firmare un accordo con Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) con lo scopo di ricostruire il proprio impero.

L’attore ha raccontato come è stato informato della morte di Logan:

Jesse Armstrong me lo ha detto proprio prima che iniziasse la stagione. E sapevo che sarei uscito di scena. Sono davvero orgoglioso di me stesso perché sono riuscito a mantenere il segreto. Ho pensato: ‘Wow, Brian, per la prima volta in assoluto hai davvero mantenuto un segreto. E uno così importante’.

Cox ha quindi sottolineato:

Sono davvero curioso di scoprire come diventerà la serie, attendo di vedere come… Perché è uno show leggermente diverso quando non c’è Logan. Sarà interessante vedere come l’ombra di Logan incombe sugli altri, ma non lo so realmente perché sono uscito dalla serie.

Brian ha poi svelato che doveva girare alcune scene aggiuntive per evitare eventuali spoiler nel caso in cui fossero emerse delle foto dal set. L’attore ha sottolineato:

Mi sono presentato per il funerale. Nel giorno che abbiamo girato la scena del funerale del personaggio dovevano girare una sequenza con me, falsa, in chiesa, in modo da sviare le persone. Ma avevano quasi finito il tempo a disposizione, è stato davvero difficile girare in quella chiesa, e avevano così tanto materiale da coprire. E l’ultima cosa di cui avevano bisogno era una scena falsa con Logan Roy che non sarebbe stata comunque nella serie. Quindi ero pronto a fare la mia scena, andare in chiesa, non ricordo dove fosse, e quello che è accaduto è che stavo per farla e poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che non avevano bisogno che arrivassi.

L’interprete di Logan ha però voluto andare lo stesso sul set perché sapeva che ci sarebbero stati molti paparazzi che avrebbero provato a capire l’identità del personaggio al centro della scena del funerale:

Ho detto al mio autista ‘Joe, andiamo, andremo lo stesso’. E non appena sono uscito dalla macchina c’erano i paparazzi che scattavano foto da ogni lato, e hanno pensato ‘Logan è al funerale, cosa sta facendo?’. Se non lo avessi fatto, se non fossi andato, avrebbero capito che era il funerale di Logan. E sono stato io a prendermi quella responsabilità. Non ci avevano nemmeno pensato. Erano così di corsa e questa ultma stagione è stata davvero difficile da girare.

Brian Cox ha quindi lodato la serie spiegando:

Penso sia uno degli show migliori in televisione e penso lo sia per un motivo, grazie all’integrità dello show e alla disciplina della serie. Penso che Jesse fosse a un punto in cui aveva chiuso con la serie. Penso che Jesse abbia bisogno di fare altre cose. Sta scrivendo questa serie da sei anni.

La star di Succession ha poi sottolineato:

Non penso ci sarà uno spinoff. Non lo penso realmente. L’unico spinoff sarebbe su Greg, ma penso sarebbe piuttosto noioso. Penso che sarebbe sempre la stessa cosa. Abbiamo già coperto quell’argomento. Non penso ci saranno realmente spinoff. Credo non sia necessario. E Jesse non lo farà. Vuole andare oltre. Vuole entrare in nuovi territori.

L’interprete di Logan ha quindi ammesso che non ha idea di chi prenderà in mano le redini dell’impero della famiglia al centro di Succession:

Non lo so perché non ho visto il resto della stagione. Non lo so realmente perché non ho letto le cose in cui non sono coinvolto. Avevo abbastanza di mio da affrontare. Il mio sospetto è che non saranno i ragazzi. Penso che saranno esclusi. Alla fine resteranno fuori. L’intera cosa di Pierce è stata comunque un’idea fottutamente stupida e non gestita bene da parte loro. Si è trattato dell’ultimo grande errore e posso immaginare che si troveranno nei guai. E ne avranno altri da affrontare. Non sono certo se riusciranno a uscirne in piedi. L’unica alternativa, immagino, sia Matsson, se funzionerà. O un’altra alternativa è capire dove andranno Tom e Greg. Cosa faranno? Dove andrà Tom con il suo rapporto estremamente disfunzionale con sua moglie?

Cox ha sottolineato che non sa realmente chi sarà l’erede e non ha idea se entreranno in scena altri personaggi.

Cox ha infine ricordato che inizialmente aveva pensato che Logan Roy, considerando anche il titolo della serie, sarebbe stato coinvolto solo per una stagione. L’attore ha aggiunto:

Penso che quando inizi a scrivere qualcosa, non sai sempre dove finirai. Poi, grazie ad altri sceneggiatori ha preso un’altra direzione.

Cox ha spiegato:

Ogni stagione aveva al centro uno dei figli. La prima stagione aveva Kendall. La seconda stagione aveva al centro Siobhan e Sarah, e la terza stagione aveva come protagonisti, in modo intermittente, Logan e Roman. Quindi l’ultima stagione era realmente sulla famiglia, sul gruppo, e su quella dinamica.

Che ne pensate della morte mostrata nel terzo episodio dell’ultima stagione di Succession? Siete dispiaciuti?

Fonte: Deadline