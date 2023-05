Jeremy Strong, nel podcast dedicato alla serie, ha svelato di aver girato un finale alternativo per la storia di Kendall durante le riprese della puntata 4×10 di Succession.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’epilogo dello show, Shiv (Sarah Snook) ha cambiato idea all’ultimo minuto dopo aver promesso di sostenere con Roman (Kieran Culkin) la scelta di Kendall come CEO di Waystar-Royco. Kendall si è trovato quindi contro i suoi stessi fratelli e l’ultima scena di cui è protagonista nella serie mostra il personaggio mentre cammina da solo e si siede su una panchina, osservando l’acqua.

Jeremy ha ora dichiarato che aveva girato anche un’altra sequenza, poi tagliata:

Mi siedevo sulla panchina e ho sempre avuto la sensazione che non si potesse andare da nessuna parte dopo quella situazione, che non si potesse tornare indietro. E guardavo queste onde, ed era così ventoso quel giorno e così freddo. C’era un qualcosa in metallo che sbatteva da qualche parte e c’era questo suono terribile, e non potevo in un certo senso sopportarlo. E mi alzavo e mi avvicinavo lentamente alla barriera che era lì, mi arrampicavo e non sapevo realmente cosa fare. E l’attore che interpretava Colin mi vedeva, correva da me e mi impediva di farlo.