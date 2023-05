Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale di Succession si assiste a un momento in cui Kendall si ritrova a bere uno smoothie disgustoso e, senza troppe sorprese considerando l’approccio alla recitazione dell’attore, Jeremy Strong ha rivelato di aver bevuto realmente il mix realizzato.

In una scena dell’episodio si vedono i Roy mentre decidono di “festeggiare” la decisione di far assegnare a Kendall l’incarico di CEO realizzando uno smoothie con ingredienti trovati per caso nella cucina della madre.

Nel frullatore finiscono così anche uova, salsa Tabasco, cioccolato in polvere e persino la saliva di Shiv. Roman, inoltre, per “incoronare” il fratello gli versa il liquido avanzato in testa.

Jeremy Strong ha ora raccontato:

L’abbiamo fatta solo un paio di volte e sono uscito, ho vomitato e mi sono tuffato nell’Oceano per togliermelo dai capelli. E sì, l’ho bevuto. Non avrei saputo come evitare di berlo. Lo vuole così tanto e berrà qualsiasi cosa, ma è stato davvero disgustoso.

Fonte: Succession Podcast