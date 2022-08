Nel cast della stagione 4 della serie Succession ci saranno anche alcuni ritorni, tra cui quello di Alexander Skarsgård.

La produzione del progetto targato HBO ha infatti aggiornato i fan in vista dell’inizio delle riprese previsto nel mese di giugno.

Dagmara Domińczyk, che interpreta la responsabile delle relazioni pubbliche e membro del team di avvocati della Waystar Royco chiamata Karolina Novotney nella serie targata HBO, ritornerà nei prossimi episodi.

Tra le presenze nel cast anche quelle di Alexander Skarsgård, interprete di Lukas Mattson, che sarà una presenza importante nel prossimo capitolo sella storia; Arian Moayed che sarà Stewy Hosseini; Juliana Canfield nel ruolo dell’assistente Jess Jordan; Annabelle Dexter-Jones che interpreta Naomi Piercer; Hope Davis che sarà l’ereditiera Sandi Furness; e Cherry Jones che riprenderà la parte della matriarca della famiglia Pierce.

Nella quarta stagione appariranno inoltre Justin Kirk nella parte del politico Jeryd Mencken, e Stephen Root che sarà Ron Petkus, l’organizzatore del Future Freedom Summit.

Nella prossima stagione la vendita di Waystar Royco a Lukas Mattson si avvicina sempre di più e questa prospettiva fa emergere rabbia e divisioni in famiglia, dando vita a una lotta per il potere che mette in dubbio il futuro dei protagonisti.

Nel cast della serie creata da Jesse Armstrong ci saranno anche Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfayden, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoe Winters e Jeannie Berlin.

Che ne pensate del ritorno di Alexander Skarsgård nel cast della stagione 4 di Succession? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline