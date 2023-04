L’ultima stagione di Succession sta raccogliendo consensi di pubblico e di critica e sta racimolando anche ascolti da record.

Secondo quanto riportato da Nielsen su HBO e dai dati di streaming HBO Max di Warner Bros. Discovery, il quarto episodio della quarta stagione di Succession ha registrato 2,6 milioni di spettatori domenica sera. Si tratta di un aumento del 4% rispetto al precedente record della scorsa settimana, che ha raggiunto 2,5 milioni di spettatori.

La premiere della quarta stagione di Succession è stata vista da oltre 7 milioni di persone nelle prime tre settimane, e questo non tiene conto di coloro che hanno guardato direttamente su HBO.

Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Fonte: Comic Book