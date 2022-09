Succession potrebbe concludersi con la stagione 4, secondo quanto dichiarato da Brian Cox.

L’attore, intervistato dal Times of London, ha infatti parlato della possibilità che la serie prosegua con la quinta stagione:

Non lo so. Nessuno ha rinnovato il proprio contratto. Chi lo sa quanto a lungo proseguirà? Non vogliamo rimanere risultando non più i benvenuti, come Billions di Showtime che ha superato la sua data di scadenza. Quello non accadrà con il nostro show.