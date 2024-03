Funko ha annunciato che stanno per essere messi in vendita i Pop! della serie Succession.

I fan dello show targato HBO, disponibile in Italia su Sky e NOW, potranno ora portare a casa i propri personaggi preferiti, riprodotti con molta attenzione per i dettagli.

Il Funko Pop! di Greg ha una cartellina in mano, Logan indossa il suo maglione preferito, Shiv ha un look e una posa da perfetta donna d’affari, Roman sembra essere in un momento di relax e ha una mano in tasca, Kendall ha la giacca e la collana dorata che ha indossato durante la festa per il suo compleanno mostrata nella quarta stagione.

Sul mercato americano i Funko sono in vendita da lunedì 1 aprile al prezzo di 12 dollari.

Il successo della serie ha portato alla vendita di numerosi oggetti da collezione, tra cui anche la riproduzione degli script dello show, in cui sono presenti le annotazioni e i commenti del team di autori e dei membri del cast.

Non mancano nemmeno altri prodotti come cappelli di ATN News, tazze di Waystar Royco e le t-shirt con le battute più famose della serie.

Che ne pensate dell’arrivo dei personaggi di Succession tra i Funko Pop!?

Fonte: Variety