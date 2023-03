L’attrice J. Smith-Cameron ha svelato che vorrebbe venisse realizzato uno spinoff di Succession intitolato Gerri!.

L’attrice, interprete della consigliera della Waystor Royco di Logan Roy (Brian Cox), ha dichiarato a Entertainment Weejly:

Mi piacerebbe dire a Jesse Armstrong: ‘Per favore considera la realizzazione di uno spinoff intitolato Gerri!, con il punto esclamativo!’. E sarebbe come The Mary Tyler Moore Show, ma con Gerri.

Smith-Cameron ha aggiunto:

Forse potrebbe essere come uno show in stile Better Call Gerri, in cui il mio personaggio deve occuparsi di risolvere vari casi.

La star ha poi spiegato:

Non lo so. Sto realmente scherzando. Non so se dovrebbe esserci uno show su Gerri, ma penso che dovrebbe esserci un qualche tipo di sequel, con o senza Gerri. Penso ci sia molto materiale.

L’interprete di Gerri ha ricordato:

Jesse conosce realmente il suo show e, per quanto riguarda i protagonisti e la storia principale, probabilmente è giusto e vero che questa sia la stagione finale. Ma per tutta questa miriade di personaggi che sono lì intorno, e per tutte le altre tematiche della serie, che sono davvero ricche e interessanti, penso che lo show potrebbe andare avanti per anni, perché c’è molto materiale divertente. Noi attori ai lati pensiamo ‘oh, okay, bene, ciao, addio a tutti’. Ed è triste!

Che ne pensate delle dichiarazioni di J. Smith-Cameron? Vorreste anche voi uno spinoff di Succession su Gerri?

