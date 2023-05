Jeremy Strong ha celebrato in un modo molto originale la fine delle riprese di Succession: rasandosi a zero la testa.

L’attore ha detto definitivamente addio al suo personaggio dopo i ciak di una scena che ha visto coinvolti anche Kieran Culkin e Sarah Snook, interpreti di Roman e Shiv Roy. Le due star della serie sono state coinvolte nel gesto catartico contribuendo a tagliare i capelli di Jeremy e passando poi il rasoio ai membri della troupe che hanno fatto a turno per trasformare totalmente il look dell’attore che, in questo modo, è uscito dal personaggio di Kendall.

Nei video condivisi online si vede quanto accaduto sul set e il divertente momento in cui Kieran Culin decide di rompere un uovo in testa all’amico e collega.

Jeremy Strong gets his hair cut on the final shooting day of #Succession! pic.twitter.com/vlJcGriAmR — Tankados (@Tankados1) May 29, 2023

kieran culkin cracking an egg on jeremy

strongs freshly shaven head is SO ICONIC pic.twitter.com/cjNufh0qBT — best of jeremy strong (@jstrongarchive) May 29, 2023

L’attore ha fatto parlare a lungo del suo approccio alla recitazione quando ha rivelato il metodo che utilizza per immergersi totalmente nei personaggi che interpreta. Brian Cox, che ha avuto la parte di Logan Roy, non ha esitato più volte a criticare il modo in cui Strong lavora sul set, pur esprimendo il suo rispetto e affetto per l’attore.

