Jesse Armstrong ha svelato che la stagione 4 di Succession sarà l’ultima.

Il creatore della serie ha annunciato la notizia in un’intervista rilasciata a The New Yorker in cui dichiara che gli episodi in arrivo sugli schermi americani a partire da domenica 26 marzo saranno gli ultimi.

Armstrong ha spiegato:

Ci sono alcuni aspetti diversi. Per prima cosa l’avremmo potuto dire non appena fosse stato deciso, quasi mentre lo stavamo scrivendo, ma penso sarebbe stato strano e perverso. Avremmo potuto dirlo alla fine della stagione. Mi piaceva abbastanza quell’idea, a livello creativo, perché in quel caso il pubblico sarebbe stato semplicemente in grado di apprezzare ogni cosa mentre veniva proposta, senza cercare di capire le cose, o percepirle in un modo diverso legato alla consapevolezza che è l’ultima stagione. Ma, inoltre, c’era il pensiero che non nascondiamo molto nello show. Provo una responsabilità nei confronti di chi vede e, personalmente, non mi sarebbe piaciuta la sensazione di ‘Oh, è tutto finito ragazzi. Quella era la fine’. Non mi piacerebbe quella situazione in uno show. Penso che mi piacerebbe sapere che sta arrivando una fine.

Jesse ha inoltre ammesso che arrivare alla fine è stato difficile, sottolineando:

C’è una promessa nel titolo di Succession. Non ho mai pensato che questa serie potesse andare avanti per sempre. Concludere la storia è sempre stato nella mia mente. Dalla seconda stagione sto provando a pensare: è la prossima, o quella dopo ancora, o quella successiva?’.

La storia riprenderà dopo che Logan Roy (Brian Cox) ha tradito i suoi figli, tra cui Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Kendall (Jeremy Strong). La vendita della Waystar Royco al visionario Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) si avvicina sempre di più e questo causa rabbia e divisioni tra i membri della famiglia Roy, mentre inizia una lotta per il potere.

Nel cast ci sono anche Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield, Jeannie Berlin, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk, e Stephen Root.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la stagione 4 di Succession sia l’ultima?

Fonte: Deadline