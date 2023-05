Succession si concluderà tra pochi giorni e Francesca Orsi di HBO ha ribadito che non c’è la possibilità che vengano realizzati degli spinoff.

La responsabile delle serie drammatiche del network ha sottolineato:

Ci siamo innamorati di questa famiglia. Che lo si ami o lo si odi, sono un gruppo eccentrico e totalmente in grado di creare dipendenza, e mi mancheranno.

Orsi ha aggiunto che attualmente non c’è la possibilità che vengano realizzati spinoff:

No, non a questo punto. So che si è parlato a un certo punto di spinoff, ma no, affatto.

La responsabilie di HBO ha quindi aggiunto:

Mai dire mai, ma il mio istinto e basandomi su alcune conversazioni riguardanti l’evoluzione di Succession e di questi personaggi, a questo punto, posso dire che non c’è intenzione di realizzare spinoff su qualcuno dei personaggi. Se Jesse dovesse realizzare di nuovo una serie, penso sarebbe interamente originale. Che si tratti di un progetto basato su un’opera conosciuta oppure no, non ne ho idea, ma sarà un nuovo show, un’idea completamente nuova.

Francesca Orsi ha quindi sottolineato che per ora non è in programma alcun progetto, aggiungendo:

Non sono certa di quello che farà in futuro, e non vedo l’ora di sedermi con lui dopo lo sciopero degli sceneggiatori e scoprire cosa farà. Lui è un pensatore originale e non ho dubbi che ci colpirà e ci emozionerà di nuovo con qualcosa di originale a questo punto.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Succession non avrà spinoff?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline