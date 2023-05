Sarah Snook ha celebrato l’episodio finale di Succession sottolineando come la serie le abbia cambiato la vita e annunciando di essere diventata madre.

L’attrice ha infatti condiviso uno scatto su Instagram scrivendo:

Sarah ha aggiunto:

Esprimere ciò che ha significato la serie per me è difficile. I posti dove ho potuto andare, l’immenso talento con cui ho potuto lavorare… Mi si spezza il cuore che sia tutto finito. Ma il mio cuore doveva essere così pieno di tutti i ricordi, i momenti felici, le sfide e i trionfi per potersi spezzare… Quindi tutto questo mi rende grata. Aver avuto la fortuna di unirmi a questo folle avventura che è la serie è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera, che sarà sicuramente difficile superare. Sono così orgogliosa e onorata dal duro lavoro compiuto da tutti stagione dopo stagione: abbiamo stabilito un livello così alto per tutti, l’abbiamo poi superato ed eccelso, in ogni dipartimento. Le amicizie, gli script, le location, le battute, le alzate di primo mattino, i cambiamenti dell’ultimo minuto, tutti gli alti e i bassi: mi mancherà tutto. Le persone di questa serie sono un gruppo talentuoso e sono orgogliosa nell’aver lavorato accanto a loro, più di tutto mi mancheranno le persone.