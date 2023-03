Sembra che la notizia della fine di Succession con la quarta stagione non abbia colto di sorpresa solo i fan: anche Sarah Snook, tra i protagonisti della serie, lo ha saputo solo recentemente, come altri membri del cast.

A rivelarlo la stessa attrice candidata al premio Emmy in un’intervista con il Los Angeles Times:

Ci sono rimasta veramente male. Ho provato una sensazione di enorme perdita, delusione e tristezza. Sarebbe stato bello saperlo all’inizio della stagione, tuttavia capisco il motivo per cui ce lo abbiano voluto dire alla fine, perché c’era ancora la possibilità che non fosse davvero la fine.

Emotivamente, non tutti noi eravamo pronti a chiudere con questa serie, perché ci vogliamo davvero bene l’un l’altro. Ma dopotutto ogni cosa ha una fine, ed è giusto fare in modo che una cosa non diventi la parodia di se stessa.