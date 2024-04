I primi episodi di Sugar, serie noir con protagonista Colin Farrell, sono disponibili su Apple TV+. Farrell interpreta John Sugar, un investigatore privato alla ricerca della nipote di un produttore hollywoodiano. E, come in tutti i noir, il protagonista non ha paura di sporcarsi le mani se necessario. Nel cast troviamo anche Amy Ryan, James Cromwell e Anna Gunn.

Il creatore della serie, Mark Protosevich, ha spiegato in cosa il personaggio di Farrell si differenzia da altri anti eroi televisivi, come Walter White di Breaking Bad o Tony Soprano di I Soprano.

Volevo un personaggio che si comportasse con uno stile classico, che fosse una persona che non sembra necessariamente di questo tempo. Non volevo che fosse un antieroe. Non volevo che fosse l’eroe e il cattivo, come stavo vedendo molto in TV. Mi piaceva l’idea di creare qualcuno che avesse integrità, che cercasse di fare la cosa giusta, che si preoccupasse delle persone.

Sembra quindi che Protosevich non veda proprio il protagonista come un anti eroe. Voi invece cosa ne pensate? Siete della sua stessa opinione? Fatecelo sapere in un commento.

