Gina Torres, interprete di Jessica Pearson nella serie originale, ha commentato le ipotesi dei fan riguardanti un suo ritorno nello spinoff di Suits con star Stephen Amell.

Aaron Korsh è attualmente al lavoro sulla nuova storia ambientata a Los Angeles, ma l’attrice non sembra sarà coinvolta nel progetto.

Torres, parlando del ritorno di Suits sugli schermi televisivi, ha infatti spiegato:

No, quella serie è ambientata in un universo completamente diverso di cui Jessica non fa parte. Jessica sta facendo qualsiasi cosa voglia fare!