Alice Lee, star di Zoey’s Extraordinary Playlist, farà parte del cast della serie Suits: L.A..

L’attrice aveva già interpretato un avvocato, Emily Kang, nel musical dramedy.

Nel potenziale spinoff, Lee sarà una guest star e potrebbe tornare come presenza ricorrente se NBC ordinerà la produzione della prima stagione. Il ruolo che le è stato affidato è quello di Leah, una giovane legale che lavora nello studio legale Black Lane Law e lavora insieme a Erica Rollins (Lex Scott Davis).

Lo show racconterà la storia di Ted Black, un ex procuratore di New York, che si è creato una nuova carriera occupandosi dei clienti più potenti a Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (Josh McDermitt), costruendo lo studio Black Lane Law. L’attività è tuttavia alle prese con una crisi e, per sopravvivere, Ted deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Il protagonista è inoltre circondato da un gruppo di personaggi che metteranno alla prova le proprie lealtà e che non riescono a non mescolare la loro vita privata con quella professionale. Tutto accadrà mentre emergeranno dei dettagli sugli eventi degli anni precedenti che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

Korsh produce la serie con David Bartis, Doug Liman e Gene Klein. Alla regia del pilot ci sarà Victoria Mahoney.

Che ne pensate dell’arrivo di Alice Lee nel cast di Suits L.A.?

Fonte: TVLine