Sarà Lex Scott Davis la protagonista di Suits L.A., pilot che poteva già contare sulla presenza nel cast di Stephen Amell e Josh McDermitt.

Le riprese inizieranno alla fine di marzo nella città di Vancouver, in Canada.

L’attrice avrà nello show creato da Aaron Korsh il ruolo di Erica Rollins, una determinata ed esperta star emergente che lavora per Ted Black (Amell). La giovane è abbastanza astuta da mettere alla prova le lealtà dei suoi colleghi, ritrovandosi ad ammirare alcuni di loro per la capacità di non averne alcuna.

Il potenziale show destinato a NBC racconterà la storia di Ted Black, un ex procuratore di New York, che si è creato una nuova carriera occupandosi dei clienti più potenti a Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (McDermitt), costruendo lo studio Black Lane Law. L’attività è tuttavia alle prese con una crisi e, per sopravvivere, Ted deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Il protagonista è inoltre circondato da un gruppo di personaggi che metteranno alla prova le proprie lealtà e che non riescono a non mescolare la loro vita privata con quella professionale. Tutto accadrà mentre emergeranno dei dettagli sugli eventi degli anni precedenti che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

Korsh produce la serie con David Bartis, Doug Liman e Gene Klein. Alla regia del pilot ci sarà Victoria Mahoney.

Che ne pensate della scelta di Lex Scott Davis come star femminile di Suits L.A.?

Fonte: Deadline