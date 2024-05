La serie Suits: L.A. potrebbe debuttare sugli schermi di NBC nel 2025.

Jeff Bader, responsabile di NBCUniversal, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di questo progetto. Si tratta di un pilot e lo proietteremo a giugno… Supponendo che ne venga ordinata la produzione potrebbe arrivare nella programmazione di metà stagione del prossimo anno.

Le riprese della puntata pilota, che avrà come star Stephen Amell (Arrow, Heels), sono attualmente in corso.

Al centro della trama ci sarà Ted Black, un ex procuratore di New York, dopo l’apertura di uno studio legale a Los Angeles insieme al suo vecchio amico Stuart Lane.

Il progetto di Aaron Korsh vedrà coinvolta Victoria Mahoney come regista e produttrice esecutiva.

Nel cast ci sono anche Josh McDermitt, Lex Scott Davis, Troy Winbush, Alice Lee e Bryan Greenberg.

