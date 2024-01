Arrivano nuovi sviluppi riguardo allo spinoff di Suits, con interessanti dettagli sul personaggio principale. Dopo la sua prima messa in onda nel 2011, Suits ha catturato l’attenzione del pubblico per ben 9 stagioni, seguendo le vicende di un gruppo di avvocati di talento a New York City. La serie, giunta alla conclusione nel 2019, ha conosciuto un notevole aumento di popolarità la scorsa estate grazie al debutto su Netflix, suscitando l’annuncio ufficiale dell’avvio della produzione di uno spinoff.

Il giornalista hollywoodiano Matthew Belloni ha recentemente condiviso ulteriori dettagli sullo spinoff di Suits nella sua newsletter Puck. Secondo Belloni, lo spinoff avrà come ambientazione uno studio legale a Los Angeles e il processo di casting presso la NBC è prossimo all’avvio. Nel dettaglio, il giornalista ha fornito informazioni sul personaggio principale dello show, Erica, descritta come una trentenne nera, nativa della California del Sud e laureata in legge ad Harvard. Quando il pubblico la incontrerà per la prima volta, il personaggio starà lottando per ottenere la nomina a Head of Entertainment. Erica è abile nel concludere accordi con i clienti, ma affronta sfide in altri aspetti della sua vita. La sua astuzia la rende eccezionalmente competente. Un profilo che, secondo molti, chiaramente richiama il personaggio di Rachel Zane interpretato da Meghan Markle nella serie originale.

Lo spinoff di Suits è stato annunciato per la prima volta a ottobre e il creatore della serie originale, Aaron Korsh, tornerà anche per questa nuova serie di NBCUniversal. Non è ancora stato scritturato nessun attore e sono stati rivelati pochi dettagli sulla storia.

